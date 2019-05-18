Петербург назван музейной столицей, за него голосовали 50% россиян

Ко Дню музеев подготовлен рейтинг городов России с самыми популярными музеями. Петербург его возглавляет.

Известно, что Санкт-Петербург стал обладателем первого места в ТОП-е российских городов по количеству и качеству местных музеев. Об этом рассказали в аналитическом агентстве ТурСтат, ко Дню музеев организация подготовила целый рейтинг.

Сообщается, что за Северную столицу проголосовал 50% опрашиваемых, за Москву — 25% респондентов, потом назвали Ярославль, Великий Новгород и Владимир – у них по 4%, и по 2% у Екатеринбурга, Казани, Севастополя и Пскова.

Самыми знаменитыми и пользующимися популярностью петербургскими музеями названы Петергоф, Эрмитаж и Русский музей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в музее Гатчины рассказали об инциденте с разгоном бесплатной экскурсии.

Там к туристам подошел охранник и запретил экскурсоводу осуществлять какую-либо деятельность на территории музейного комплекса.