Беглов раздал паспорта в Парке 300-летия Петербурга

Для гостей парка устроили концерт и выставку в честь Дня России.
В Парке 300-летия Санкт-Петербурга отметили День России в среду 12 июня. Александр Беглов вручил подросткам паспорта, сообщили в Смольном.
Врио губернатора Санкт-Петербурга отметил, что Петербург был и остается “в авангарде” России, которая прошла 29 лет в новейшей истории.
Для гостей парка устроили концерт. В парке показали образцы амуниции и экспонаты с мест сражений Великой Отечественной войны.
Это не единственное мероприятие, которое прошло в государственный выходной в Санкт-Петербурге. На Сенатской площади устроили фестиваль цветов, по Невскому прошли артисты и музыканты, а в Приморском парке Победы открыли национальные кухни.
Паспорт в РФ получают в 14 лет.
Ранее Gazeta.SPb показала фотографии с парада на Невском проспекте Санкт-Петербурга.