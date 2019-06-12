Беглов раздал паспорта в Парке 300-летия Петербурга

День России празднуют по всему Петербургу. Фото: Яндекс.Панорама

День России празднуют по всему Петербургу. Фото: Яндекс.Панорама

Для гостей парка устроили концерт и выставку в честь Дня России.

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга отметили День России в среду 12 июня. Александр Беглов вручил подросткам паспорта, сообщили в Смольном.

Врио губернатора Санкт-Петербурга отметил, что Петербург был и остается “в авангарде” России, которая прошла 29 лет в новейшей истории.

Для гостей парка устроили концерт. В парке показали образцы амуниции и экспонаты с мест сражений Великой Отечественной войны.

Это не единственное мероприятие, которое прошло в государственный выходной в Санкт-Петербурге. На Сенатской площади устроили фестиваль цветов, по Невскому прошли артисты и музыканты, а в Приморском парке Победы открыли национальные кухни.

Паспорт в РФ получают в 14 лет.

Ранее Gazeta.SPb показала фотографии с парада на Невском проспекте Санкт-Петербурга.