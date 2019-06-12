В Петербурге голландские актёры проведут перформанс в метро

Театры со всего мира съедутся в Петербург. Фото: pixabay

Театры со всего мира съедутся в Петербург. Фото: pixabay

В метрополитене Северной столицы 14 июня, в связи с открытием международной Театральной олимпиады, состоится актерский перформанс.

Сообщается, что данный вид мероприятия будет проведен актерами из Gajes (Нидерланды). Прямо в метро они продемонстрируют отрывки музыкальной постановки Odyssee.

Известно, что актеры начнут свое лицедейство на станции метро «Адмиралтейская», а закончат только на «Звенигородской». Петь и выступать будут прямо в вагонах. Зрителями станут случайные посетители метро Петербурга.

Отметим, что уже в эту субботу, 15 июня в городе на Неве стартует Театральная олимпиада – событие, которого целый год ждали все театралы страны. Торжественное открытие произойдет на площади Островского.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти петербуржцы обнаружили изъеденный собаками труп дачника.