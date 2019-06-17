Игроки «Зенита» стали дороже после победы в РПЛ

Некоторые футболисты, правда, подешевели.

Об этом стало известно сегодня, 17 июня. Больше всех подорожал Вильмар Барриос, который теперь стоит больше на 12 миллионов евро. Второе место занял Артем Дзюба – он, к слову, стал лучшим игроком «Зенита», по мнению болельщиков. Футболист успел подорожать на 10 миллионов евро. Тройку лидеров замыкает Сердар Азмун – еще в январе текущего года он стоил на 8 миллионов евро. На цены игроков повлияли их успехи на поле, а также итоги минувшего сезона – «Зенит» стал обладателем чемпионского звания.

Некоторые футболисты, напротив, подешевели. Дмитрий Полоз теперь стоит меньше на три миллиона евро, Матиас Краневиттер – на четыре. Больше всего в цене потерял Клаудио Маркизио – он стал дешевле на 15 миллионов евро. Это связано с травмой футболиста, который сейчас не играет, а восстанавливается.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» планирует разорвать контракт с Маркизио.