В состав военного комитета НАТО впервые в истории вошла женщина

Контр-адмирал Вооружённых сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой в истории организации женщиной, вошедшей в состав военного комитета НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дедичен 55 лет. Звание контр-адмирала она получила в 2008 году, что позволило ей стать первой женщиной, которая с адмиральским званием в Норвегии.

Военный комитет НАТО объединяет в себе всех начальников генеральных штабов государств-членов Альянса. Глава военного комитета одновременно является главным военным советником генерального секретаря НАТО.

Решения, принятые военным комитетом, напрямую влияют на дальнейшие политические решения стран блока.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Трамп разместит в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников. Соответствующий документ был подписан 12 июня президентом США Дональдом Трампом и польским лидером Анджеем Дудой. Об этом говорится на сайте Белого дома.