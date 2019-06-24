Полиция нашла типографию, где печатали документы для мигрантов

Стоимость заказа варьировалась от 1 до 40 тысяч, в день поступало до 50 заказов.

В Петербурге нашли организаторов канала миграции для жителей Средней Азии и Ближнего Востока, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и ЛО в понедельник 24 июня. Задержан 48-летний мигрант с Северного Кавказа и 34-летний петербуржец.

В подпольной типографии для мигрантов печатали паспорта, водительские права, трудовые договоры, миграционные карты и другие документы, которые затем заверяли госпечатями. Клиентами типографии становились компании Петербурга, за бумаги платили от 1 до 40 тысяч рублей. В день поступало до 50 заказов, передают полицейские Петербурга.

Документы делали так, как хотел заказчик — можно было даже поменять национальность. Бумаги продавали мигрантам, в том числе членам запрещенных в РФ группировок.

Полицейские изъяли все инструменты и оргтехнику для изготовления бумаг. Организатор заключен под стражу, его пособник отправляется под домашний арест, передают в ГУ МВД Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что египтянин и сириец хотели сбежать в Финляндию через Выборг.