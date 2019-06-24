На Васильевском острове подожгли автомобиль Toyota Land Cruiser

Полиция разыскивает преступников, которые подожгли автомобиль Toyota Land Cruiser на 14 линии Васильевского острова.

Очевидец выложил фотографии данного происшествия в группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, в ночь с 23 по 24 июня 2019 года, во дворе дома по адресу 14 линия В.О., д. 27, жильцы обнаружили поджог автомобиля Toyota Land Cruiser белого цвета. У машины обгорел моторный отсек и частично пострадал салон. Также пострадал стоявший рядом темно-синий автомобиль Toyota Land Cruiser, огонь перекинулся и на него. Автор поста добавил, что возле автомобиля на земле лежала керосиновая лампа. Возможно она и стала средством совершения поджога.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что неизвестные подожгли Mercedes на Бассейной. Огонь перекинулся на Range Rover – автомобили полностью выгорели.