Работница бара плюнула в сына Трампа и была задержана

Фото: Википедия
Фото: Википедия

Эрик Трамп назвал поступок отвратительным, а у женщины диагностировал проблемы с эмоциями.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на издание Breibart.

Все случилось в одном из коктейль-баров Чикаго. Одна из работниц по какой-то причине плюнула в Эрика Трампа, сына Дональда Трампа. За свое поведение она была задержана сотрудниками Секретной службы США. Комментируя инцидент, Эрик отметил, что во всем виноваты демократы – у них, по его мнению, как и у задержанной женщины, «очень мало культуры».

Он убежден, что поведение работницы бара лишь доказывает, что его отец победит в выборах.

Владелец заведения пообещал разобраться в случившемся, а также заявил, что все призывы закрыть бар кажутся ему странными. Это лишь подтвердит абсурдность происходящего в политике, считает хозяин бара.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Трамп и Путин встретятся на саммите G20 в Японии.

америка трамп
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