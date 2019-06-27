В Минске проходит встреча Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР

Сегодня, 27 июня, в Минске проходит встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и лидеров самопровозглашенных донецкой и луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече обсуждаются вопросы мирного урегулирования военных дествий на востоке Украины, восстановления инфраструктуры и возобновления социально-экономических связей.

Также главы самопровозглашенных республик дали согласие на освобождение и передачу в одностороннем порядке украинской стороне четырех военнопленных.

По словам Леонида Пасечника, обмен пройдет в пятницу, 28 июня, пишет газета «Взгляд». Пленных передадут лично Виктору Медведчуку.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ополченцы ДНР попытались спасти киевского диверсанта.