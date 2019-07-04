Название для парка выберут петербуржцы

Вместо судебного квартала на Добролюбова будет парк. Фото: скриншот сайта для голосования art-park.spb.ru

Вместо судебного квартала на Добролюбова будет парк. Фото: скриншот сайта для голосования art-park.spb.ru

Союз архитекторов Петербурга запустил онлайн-голосование, где все желающие могут выразить свое мнение, как должен называться арт-парк на месте так и не построенного судебного квартала на пр. Добролюбова.

На голосование вынесены 24 варианта названия парковой зоны, а также предусмотрена возможность предложить свой вариант. Кроме того, вскоре будет открыто голосование по вопросу наполненности нового паркового пространства.

Архитектурный проект парка еще не выбран, конкурс на него объявят, когда будет подготовлена площадка и определены источники финансирования. Первый этап конкурса планируется провести до конца года. Создаваемое общественное арт-пространство, вероятно, будет включать кинотеатры, театральные, концертные и лекционные залы, художественные галереи и мастерские. Рядом с будущим парком располагается недавно построенный Театр танца Бориса Эйфмана.

Инициатива разбить вместо судебного квартала парк принадлежит врио губернатора Петербурга Александру Беглову, ее поддержал президент РФ Владимир Путин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что строительство нового здания для театра танца Бориса Эйфмана завершено