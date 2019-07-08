В Ленобласти 8 тыс человек нашли работу благодаря Бирже труда

В 2019 за полгода Биржа труда Ленинградской области трудоустроила на две тысячи человек больше, чем за тот же период в прошлом году. Однако, число безработных продолжает расти.

Специалисты службы занятости Ленобласти помогли выбрать профессию для 18 тысяч ленинградцев, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. В числе этих людей присутствуют люди, которым требовалась адаптация в социуме и психологическая помощь. Также, тысяча человек была направлена на профессиональное обучение.

Добавим, что в Ленобласть на данный момент нуждается в водителях, слесарях, швеях, монтажниках и машинистах. В ведомстве назвали актуальные специальности: военнослужащие, инженеры, врачи, педагоги, медицинские сестры и агенты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что биржа труда организует курсы для жителей старше 50 лет. Жители старшего возраста смогут пройти курсы повышения квалификации, переподготовки и профессиональное обучение.