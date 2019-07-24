Зеленский хочет уволить Кличко

Зеленский хочет уволить Кличко
Фото: сайт партии "Удар"

Политик занимает пост мэра Киева и главы городской администрации на протяжении пяти лет.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Обо всем сообщил шеф-редактор украинского издания «Обозреватель» Орест Сохар в своем Facebook. Он написал, что офис президента Украины Владимира Зеленского уже направил министру кабмина Александру Саенко соответствующее письмо.

Недавно в СМИ также писали, что Виталия Кличко вызывали на допрос, связанный с делом о земельных махинациях. Сам мэр Киева заявил, что все это – «раздутая чушь».

Напоминаем, что Виталий Кличко занял свою должность при Петре Порошенко с июня 2014 года. До этого политик строил спортивную карьеру и добился немалых успехов – за его плечами 47 боев, из которых он победил в 45.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский хочет обменять Вышинского на Сенцова. Президент Украина считает, что это станет «первым шагом доброй воли». До этого Кремль предлагал соседу улучшить отношения, отпустив Вышинского.

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