Зеленский хочет уволить Кличко

Политик занимает пост мэра Киева и главы городской администрации на протяжении пяти лет.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Обо всем сообщил шеф-редактор украинского издания «Обозреватель» Орест Сохар в своем Facebook. Он написал, что офис президента Украины Владимира Зеленского уже направил министру кабмина Александру Саенко соответствующее письмо.

Недавно в СМИ также писали, что Виталия Кличко вызывали на допрос, связанный с делом о земельных махинациях. Сам мэр Киева заявил, что все это – «раздутая чушь».

Напоминаем, что Виталий Кличко занял свою должность при Петре Порошенко с июня 2014 года. До этого политик строил спортивную карьеру и добился немалых успехов – за его плечами 47 боев, из которых он победил в 45.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский хочет обменять Вышинского на Сенцова. Президент Украина считает, что это станет «первым шагом доброй воли». До этого Кремль предлагал соседу улучшить отношения, отпустив Вышинского.