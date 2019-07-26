На паром Princess Anastasia теперь можно купить сидячие места

Стоимость одного сидячего места стоит примерно также, как и место в автоусе до столиц Эстонии или Финляндии. Фото: wikipedia.org

Стоимость одного сидячего места стоит примерно также, как и место в автоусе до столиц Эстонии или Финляндии. Фото: wikipedia.org

Оператор парома Princess Anastasia начал продавать сидячие места на рейсах идущих в Петербург и из него.

Места на палубе обойдутся в 18,5 евро (1300 рублей), сообщается на сайте Moby Spl. У покупателей таких билетов появится возможность разместиться в креслах, находящихся в конференц-зале в носовой части судна на восьмой палубе. Если появится желание, то можно посещать бары, рестораны, аква-зону, кинотеатр и магазины на пароме.

Стоимость одного сидячего места стоит примерно также, как и место в автобусе до столиц Эстонии или Финляндии. Для сравнения добавим, что каюта на двоих стоит на Princess Anastasia от 100 до 180 евро, а каюта на четверых — от 142 до 184 евро.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперты рассказали, как изменился спрос на билеты в Грузию из-за запрета. Несмотря на то, что «Грузинские авиалинии» пока не сняли продажи билетов через Ереван, на даты с вылетом после 8 июля билеты практически не покупают.