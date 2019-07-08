Эксперты рассказали, как изменился спрос на билеты в Грузию из-за запрета

С 8 июля российским и грузинским авиакомпаниям запрещены полеты из России в Грузию. Как изменился спрос на это направление и покупают ли пользователи авиабилеты с пересадками, выяснил сервис путешествий Туту.ру.
Несмотря на то, что «Грузинские авиалинии» пока не сняли продажи билетов через Ереван, на даты с вылетом после 8 июля билеты практически не покупают.
«На сегодняшний день спрос на Грузию из городов России низкий», — заключили в Туту.ру.
В июне и июле доля билетов в Грузию от всех перелетов в страны ближнего зарубежья ощутимо меньше, чем в прошлом году. Однако направление все еще остается пятым по популярности месте среди самых востребованных маршрутов ближнего зарубежья.
Отмечается, что продажи в Грузию почти в два раза снизились после 22 июня.
Ранее сообщалось, что самолеты грузинских и российских авиалиний выполнили последние рейсы перед полным прекращением пассажирского авиасообщения между странами.
Причиной запрета стали осложнение межнациональных отношений и антироссийские акции в Грузии.