Эксперты рассказали, как изменился спрос на билеты в Грузию из-за запрета

Аналитики рассказали, как изменился спрос на перелеты в Грузию. Фото: pixabay.com

Аналитики рассказали, как изменился спрос на перелеты в Грузию. Фото: pixabay.com

С 8 июля российским и грузинским авиакомпаниям запрещены полеты из России в Грузию. Как изменился спрос на это направление и покупают ли пользователи авиабилеты с пересадками, выяснил сервис путешествий Туту.ру.

Несмотря на то, что «Грузинские авиалинии» пока не сняли продажи билетов через Ереван, на даты с вылетом после 8 июля билеты практически не покупают.

«На сегодняшний день спрос на Грузию из городов России низкий», — заключили в Туту.ру.

В июне и июле доля билетов в Грузию от всех перелетов в страны ближнего зарубежья ощутимо меньше, чем в прошлом году. Однако направление все еще остается пятым по популярности месте среди самых востребованных маршрутов ближнего зарубежья.

Отмечается, что продажи в Грузию почти в два раза снизились после 22 июня.

Ранее сообщалось, что самолеты грузинских и российских авиалиний выполнили последние рейсы перед полным прекращением пассажирского авиасообщения между странами.

Причиной запрета стали осложнение межнациональных отношений и антироссийские акции в Грузии.