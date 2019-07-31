Авиация МЧС приступила к тушению пожаров в Красноярском крае

Первостепенно все силы направлены на подавление огня в парках и заповедниках. Фото: Instagram

Первостепенно все силы направлены на подавление огня в парках и заповедниках. Фото: Instagram

В Красноярском крае лесные пожары начала тушить авиация МЧС России.

Сегодня, по поручению председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отправился в регион.

Как сообщает «Интерфакс», самолет Бе-200 уже три раза слил воду на участки особой сложности, которые распространились в Богучанском районе. В тушении также задействованы наземные бригады МЧС.

Сегодня, 31 июля, сотрудниками управления МЧС также сообщалось, что в Богучанский район на подмогу отправлены еще 2 самолета, наготове третий и вертолет.

Первостепенно все силы направлены на подавление огня в парках и заповедниках, всего зафиксировано 111 пожаров в лесах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о введении режима чрезвычайной ситуации в Сибири.