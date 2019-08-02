Круизные теплоходы пойдут по реке Волхов

Длина пристани нового причала составляет почти 90 м. Фото: lenobl.ru

Длина пристани нового причала составляет почти 90 м. Фото: lenobl.ru

Новый причал в Киришах принял первое крупное судно.

Новый причал в Киришах принял первое судно: впервые за 50 лет по реке Волхов прошел крупный пассажирский теплоход.

“Сергей Есенин” выполняет рейс “Москва — Великий Новгород — Москва”, его пассажировместимость составляет 136 человек. Численность экипажа составляет 74 человека. Корабль успешно пришвартовался. Причал закончили строить в конце июля, длина пристани составляет почти 90 м, сообщили Gazeta.SPb в администрации Ленобласти 2 августа.

Ленобласть воплощает в жизнь инвестиционный проект по строительству причалов и намерена создать единую сеть в Северо-Западе — соглашения о сотрудничестве уже подписаны с Карелией и Новгородской областью.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Морской вокзал” Санкт-Петербурга спасут только инвесторы.