“Морской вокзал” спасут только инвесторы

На обновление комплекса на Васильевском острове Петербурга потребуется 6 млрд рублей.

Смольный ищет инвесторов для обновления “Морского вокзала” Санкт-Петербурга. Арендаторы заняли комплекс на три четверти, но доходы окупают лишь содержание объекта.

Правительство Петербурга уже даже не собирается выделять деньги на реставрацию — настолько объект изношен, сообщает “Фонтанка” со ссылкой на руководство “Пассажирского порта Санкт-Петербурга “Морской фасад” 26 июля. Здание начали строить в 1973 году и сдали через 10 лет.

Реконструкция здания начнется не раньше 2021 года. На нее потребуется около 6 млрд рублей, то есть вокзалу нужен либо крупный инвестор, типа “Газпрома”, либо несколько благодетелей.

Морской вокзал расположен на Васильевском острове на площади Морской Славы. Особая конструкция канала к нему, который проложили еще в конце XIX века, усугубляет его положение: причалы не могут принять суда более 200 м длиной, то есть самые важные клиенты достаются Морскому пассажирскому порту.

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