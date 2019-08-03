Бык сбежал с парада в Колорадо-Спрингс в торговый центр

Бык сбежал с парада в Колорадо-Спрингс в торговый центр
Пешеходы успели вовремя убраться с дороги лонгхорна. Фото: скриншот видео AP News

Ковбои на лошадях успешно заарканили животное и восстановили порядок.

Лонгхорн (порода крупного рогатого скота) сбежал с парада в американском городе Колорадо-Спригнс, но был пойман ковбоями наиболее традиционным способом — с помощью лассо.

Парад провели перед традиционным городским родео на выходных. Бык убежал от стада, пронесся через улицу и забежал в торговый центр Plaza of the Rockies, сообщает AP News 3 августа. Пешеходы успели вовремя убраться с дороги лонгхорна и по предварительной информации никто не пострадал. Ковбои, которые устроили парад, успели заарканить животное и восстановить порядок. Несколько очевидцев сняли побег длиннорогого быка на видео.

Видео: AP News

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Чикаго администрация города потратила свыше $33 тысяч на поимку аллигатора.

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