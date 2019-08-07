“Лахта Центр” объяснил переименование владельца

“Лахта Центр” объяснил переименование владельца
Небоскреб закончат до конца года. Фото: Baltphoto, Николай Овсянников

“Газпром” готовится перебраться в Санкт-Петербург.

“Лахта-центр” объяснил переименование компании, которая владеет небоскребом. Напомним, АО “Многофункциональный комплекс “Лахта Центр” превратился в АО «Газпром нефть «Восточно-Европейские проекты».

Изменения в реестр юридических лиц внесли в начале августа. Администрация небоскреба объяснила, что скоро строительство объекта закончат и здание передадут “Газпрому” — в этом и причина новых имен. В феврале, как известно, “Газпром нефть” продала “Лахта-центр” “Газпрому”.

Небоскреб до сих пор не готов: его обещают сдать к концу года. Предполагается, что значительная часть менеджмента “Газпрома” после завершения объекта переберется в Санкт-Петербург. Стоимость строительства оценили в $1,77 млрд. Высота постройки составит 462 м, что сделает “Лахта Центр” высочайшим зданием Европы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Лахта Центру” добавят туристический причал.

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“Лахта Центр” объяснил переименование владельца
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