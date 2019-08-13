Известные российские писатели расскажут петербуржцам свои секреты работы

В Санкт-Петербурге пройдет встреча с известными русскими писателями. 12 авторов расскажут гостям о секретах, которыми пользуются при написании литературных произведений.

Встречи состоятся во второй половине августа в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Со слов организаторов, они собирали людей, которые имеют отношение к русской литературе, а также являются представителями разных регионов и востребованы в них.

Авторы уверены, что разное мировосприятие авторов, в связи с проживанием в том или ином регионе, отражается на их манере письма.

Как сообщает «ТАСС», на вводных лекциях писатели расскажут о современных тенденциях в литературе. После них пройдет мастер-класс с приглашенными авторами.

В проект были приглашены писатели: Наринэ Абгарян, Мария Ануфриева Ильдар Абузяров, Валерий Айрапетян, Алиса Ганиева, Арслан Хасавов, Михаил Елизаров, Вадим Левенталь, Валерий Попов, Александр Прокопович, Герман Садулаев и Александр Снегирев.

Ранее в GazetaSPb сообщали о заработке писателей, который подсчитал Forbes.