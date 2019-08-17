Мать ушла за дочерью в детсад и оказалась в алкогольном состоянии у магазина

В Красногвардейском районе Петербурга женщина вышла из квартиры с маленькой дочерью и надолго задержалась, выпивая у супермаркета. О случившемся заявила потерявшая ее старшая дочь.

В полицию 13 августа обратилась 16-летняя девушка из квартиры на проспекте Маршала Блюхера. 32-летняя мать ушла забрать из детского сада 4-летнюю дочь, но домой так и не вернулась. Позже сотрудники полиции нашли ее в алкогольном опьянении у магазина.

Прибывшая скорая помощь забрала ребенка для осмотра, а мать отправилась в полицию для разбирательства.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отношении гражданки проводится проверка.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что неизвестные женщины, представившись сотрудниками газовой службы, зашли в квартиру и ограбили пенсионерку.