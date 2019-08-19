Кличко прокомментировал способность смотреть в завтрашний день

Мэр Киева однажды заявил, что так могут делать «не только лишь все, мало кто может это делать».

Об этом стало известно 18 августа. Мэр Киева Виталий Кличко в эфире украинского «Пятого канала» рассказал, что значила его знаменитая фраза, которая ушла в народ и стала «мемов». Звучала она следующим образом: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать». Его спросили, как все-таки посмотреть, если ты не все, если очень хочется?

Кличко заявил, что ему нравится эта фраза и она правдива. Он объяснил, что пытается заглянуть в будущее и будет делать все, чтобы это стало возможным.

Напоминаем, что мэр Киева известен своими оговорками и высказываниями, которые становятся поводами для шуток. Однажды он забыл, где именно находится его жена и рассказал, что супруга в Киеве, но улетела в Германию. Кличко также как-то призвал украинцев «готовиться к земле».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Кличко опять не смог выговорить фразу. Он запнулся на втором слове в словосочетании «інститут судових експертиз» — вместо него он смог лишь несколько раз произнести первый слог «су», а после этого впал в ступор.