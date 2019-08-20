В Испании зафиксирована первая смерть от листериоза

Листериозом заразились не менее 80 человек, 56 из которых были госпитализированы в медучреждения. Фото: pixabay

Листериозом заразились не менее 80 человек, 56 из которых были госпитализированы в медучреждения. Фото: pixabay

В Андалусии на юге Испании зафиксирован первый летальный случай в результате заражение листериозом. Жертвой инфекции стала 90-летняя женщина. Об этом сообщил глава инфекционного отделения местной больницы.

Первой жертвой опасного заболевания стала 90-летняя испанка, которая попробовала рулет La Mecha, являющийся источником распространения инфекции.

Ранее стало известно о вспышке листериоза в Испании — в автономном сообществе Андалусия не менее 80 человек заразились инфекцией, 56 из которых были госпитализированы в медучреждения. В частности, среди госпитализированных 15 беременных женщин. По словам медиков, болезнь может стать губительной для плода, сообщает РИА Новости.

В стране объявлена общенациональная санитарная тревога.

Листериоз является инфекционным заболеванием человека и животных. Инфекция характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Израиле вспышка детской заразы.