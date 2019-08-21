На Кораблестроителей путешествуют новые скамейки

На Кораблестроителей путешествуют новые скамейки
Улица Кораблестроителей. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

Жители Васильевского острова в Санкт-Петербурге недовольны благоустройством улицы Кораблестроителей. Речь идет, в частности, об установке скамеек.

Возмущение петербуржцы выразили в группе «Живем на Васильевском, Васильевский остров» в социальной сети «ВКонтакте».

Жители написали, что лавочки были установлены меньше недели назад. Пешеходы были обрадованы их дизайном и наличием рядом урн. Однако сегодня, 21 августа, пользователи были напуганы их пропажей.

На опубликованных пользователями фото видно, как рабочие разбирают и увозят конструкцию. Причина происходящего не объясняется.

Другие пользователи предполагают, что на скамейках имеется брак, поэтому их меняют. С других районов города новые скамейки не пропадали.

Ранее в GazetaSPb сообщали о работе Василеостровского рынка.

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