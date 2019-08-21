Сервис доставки iGooods поможет подготовиться к учебному году

Каникулы заканчиваются, и, кажется, пора вспомнить о школе. Школьная круговерть начинается задолго до 1 сентября, уже в конце лета, когда в торговых центрах Санкт-Петербурга открываются яркие школьные базары. Модные рюкзаки, красочные дневники, разноцветные ручки, карандаши – от всего этого многообразия разбегаются глаза, и хочется купить сразу все. Найти самое выгодное предложение подчас бывает непросто, да и времени на ознакомление с ассортиментом уходит немало. Но вы можете ускорить и упростить процесс! Воспользуйтесь сервисом доставки товаров iGooods, и все необходимое получится купить буквально за несколько кликов. iGooods – палочка-выручалочка для родителей из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Белгорода, Оренбурга и даже Сургута!

iGooods — вся продукция торговых сетей в вашем смартфоне

Подготовиться к ответственному мероприятию легко вместе с iGooods. Интернет-магазин продуктов и товаров для комфортной жизни iGooods собрал в себе продукцию на все случаи жизни:

продукты питания;

товары для ухода за домом;

продукцию для мужчин и женщин;

текстиль;

товары для детей;

школьные принадлежности;

одежду;

товары для животных и многое другое.

Составьте список необходимых покупок, а наши сотрудники сходят за вас в гипермаркет и доставят покупки прямо домой. Мы работаем со всеми крупнейшими торговыми сетями СПб: ЛЕНТА, METRO, КАРУСЕЛЬ, PRISMA, ВкусВилл, Super Babylon. Сделать заказ можно на сайте или в мобильном приложении: войдите в личный кабинет, укажите адрес доставки, выберите любимый гипермаркет в радиусе 6 км и составьте список при помощи нашего каталога. Профессиональный комплектовщик подберет для вас лучшее из ассортимента, а проворный курьер на экологически чистом транспорте доставит покупки точно в срок. Кстати, время доставки вы выбираете самостоятельно, благодаря чему так удобно пользоваться сервисом iGooods. С нами планировать день просто и приятно.

Знаете, чем еще удобен iGooods? С ним гораздо легче следить за актуальными акциями и распродажами. Выгодные товары всегда на виду. Прямо на главной странице торговой сети вы найдете ленту со свежими акционными предложениями, в том числе и по детским товарам. В каталоге продукция со скидкой отмечена розовыми ценниками, а значит, вы точно ее не пропустите при выборе нужной позиции. Цены и акции обновляются ежедневно и полностью соответствуют реальным расценкам в магазинах.

Готовимся к 1 сентября продуктивно!

Закажите все, что нужно для вашего ребенка, в iGooods, и уже через 90 минут покупки приедут домой! Не забудьте о продуктах к праздничному столу, ведь начало учебного года – это настоящее событие в жизни каждого ребенка. Устройте сладкий банкет прямо у вас дома, пригласите маленьких гостей и их родителей и порадуйте себя и детей ярким началом учебы! А мы позаботимся о том, чтобы к вашему столу прибыли самые свежие и качественные продукты.

Что касается канцелярии, то на сайте iGooods есть целый раздел, посвященный необходимым мелочам. Здесь, кроме ручек и карандашей, вы найдете тетради и дневники, принадлежности для рисования и черчения, письменные принадлежности (включая пеналы), ножницы, степлеры, клей, бумагу и многое другое. Здесь же вы без труда отыщите системы хранения: папки, вкладыши, офисные портфели и т.д. В ассортименте подобраны изделия от лучших российских и европейских производителей и притом по доступным ценам. А стоимость доставки в Санкт-Петербурге составит всего 249 рублей.

Время доставки вы выбираете самостоятельно. Мы готовы привезти покупки уже в день заказа, через 90 минут после оформления заявки. Система автоматически предлагает ближайшее время прибытия (которое зависит от текущей загруженности) на стадии оформления покупки. Вы можете изменить его на более удобный час самостоятельно. iGooods всегда готов подстроиться под ваш график.

Оплата заказа производится только после его выполнения и проверки покупателем. Вы можете отказаться от товара, если обнаружите, что он не соответствует заявленному качеству. К счастью, в нашей практике такого почти не случается, мы ответственно подходим к подбору каждой позиции. Принимаем оплату наличными, по карте или онлайн. В последнем случае деньги по чеку заранее бронируются на вашем счету и списываются после завершения услуги. Кстати, приятная новость для бережливых покупателей в СПб: при покупке канцелярских товаров и продуктов с iGooods вы видите сумму расходов заранее. Встроенный онлайн-калькулятор сервиса подсчитывает чек в ходе формирования корзины, а значит, вы не потратите лишнего.

Готовьтесь к учебному году с комфортом: сервис доставки iGooods – ваш верный помощник!

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