Беглов восхитился полетом робота Федора к МКС с флагом РФ

Антропоморфного механического космонавта помогли сделать ученые из ИТМО.

Александр Беглов поздравил подписчиков в соцсети с днем флага России. Врио губернатора Санкт-Петербурга рассказал о старте робота-космонавта к МКС.

Беглов подчеркнул, что под российским триколором совершаются открытия и ставятся рекорды. На своей страницы в соцсети “Вконтакте” 22 августа он выложил фотографии антропоморфного робота Skybot F-850 — он же Федор. Его помогали проектировать в том числе сотрудники петербургского университета ИТМО.

Врио заявил, что Федор полетел к МКС с триколором в руке и пожелал роботу успехов.

Робот имеет личный аккаунт в социальных сетях и этим утром сообщил, что передал в центр управления полетами данные о работе ракеты-носителя — полет идет в штатном режиме.

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