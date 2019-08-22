«Титаник» на дне Атлантики скоро разрушится

Состояние судна продолжает ухудшаться, говорится в отчёте учёных, совершивших первое за 14 лет «пилотируемое» погружение к титаническому лайнеру.
Как передают специалисты, за 14 лет, прошедшие с прошлого погружения, осуществлённого режиссёром Джеймсом Кэмероном, значительная часть остова лайнера просто исчезла.
«Наиболее шокируют разрушения на правой стороне офицерской палубы, где располагалась каюта капитана. Ванная капитана — один из любимых энтузиастами «Титаника» образов, но теперь ее уже нет», — приводит слова историка Паркса Стивенсона РБК.
Как отмечают специалисты, основная причина деструктивных изменений в корпусе лайнера — окисляющие металлы бактерии. В день они «поедают» до 180 килограммов металла и уже через 20-50 лет вместо когда-то гордого лайнера на дне Атлантического океана останется бесформенная груда останков, постепенно разлагающихся до полного уничтожения.
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