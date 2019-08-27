Nissan влетел в разделитель на КАД, водителя выкинуло из салона

Nissan влетел в разделитель на КАД, водителя выкинуло из салона
Автомобиль перевернулся у съезда в сторону Дачного проспекта. Фото: скриншот VK

Мужчина скончался на месте — вероятно, он ехал с непристегнутым ремнем безопасности.

Nissan врезался в разделитель полос на КАД Санкт-Петербурга. Водитель вылетел из салона и погиб на месте ДТП.

Авария на кольцевой дороге Санкт-Петербурга произошла около 21:30 во вторник 27 августа. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что автомобиль перевернулся у съезда в сторону Дачного проспекта Санкт-Петербурга. По предварительной информации, мужчину выбросила из машины при аварии — вероятно, он не пристегнул ремень безопасности. В УГИБДД Санкт-Петербурга информацию пока не подтвердили.

За прошедший понедельник 27 августа в Санкт-Петербурга произошла 371 дорожная авария. В ДТП пострадали 17 человек. Инспекторы ГИБДД Петербурга и Ленобласти выявили 1687 нарушений ПДД со стороны водителей.

Ранее GazetaSPb сообщила, что на Парашютной сбили 13-летнюю велосипедистку — она находится в тяжелом состоянии.

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