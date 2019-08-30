Беглов и Миллер проинспектировали Большой проспект Петроградской стороны

В пятницу, 30 августа, врио губернатора Петербурга Александр Беглов вместе с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером обсудил дальнейшее благоустройство города.

Согласно информации городской администрации, Беглов и Миллер осмотрели уровень благоустройства Большого проспекта Петроградской стороны. Там, в рамках соглашения с «Газпромом», заменили световое освещение и обновили тротуары.

В городе также планируется реализация проектов, которые нацелены на обустройство комфортной среды.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что с выборов в губернаторы города свою кандидатуру снял Владимир Бортко. Об этом он заявил сегодня, 30 августа, в ходе дебатов. Они проходили в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург».