В Шушарах завершили ремонт школы №297

В Шушарах завершили ремонт школы №297
Оставшиеся работы завершат уже в сентябре. Фото: gov.spb.ru

В школе №297, которая находится в Шушарах, завершился ремонт. 2 сентября на территории учебного заведения пройдет праздничная линейка.

В школе отремонтировали фасад здания, инженерные сети, заменили окна и провели ремонт в классах.

Согласно информации администрации Пушкинского района, на ремонт школы с 2011 по 2018 года было выделено 24 млн рублей. В рамках программы также было отремонтировано дошкольное отделение при учреждении.

Самыми сложными оказались дренажные работы — замена канализационных сетей, гидроизоляция фундамента и усиление стен здания.

В администрации также добавили, что оставшиеся работы завершат уже в сентябре, учебному процессу они не помешают.

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