Штаты обвинили Huawei в краже технологий у конкурентов

Правоохранительные органы США заподозрили китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в краже интеллектуальной собственности у ряда компаний-конкурентов.

Американская прокуратура расследует случаи предполагаемых краж технологий компанией Huawei у нескольких компаний, об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Помимо этого, компанию обвиняют в найме сотрудников конкурирующих компаний.

В частности, Huawei подозревают в краже программного обеспечения для камеры смартфона у разработчика из Португалии Руи Оливейры. Тот обвинил китайского производителя в похищении его интеллектуальной собственности, которая была запатентована в Штатах. Huawei, в свою очередь, подала на него в суд, утверждая, что нарушения патента не было.

Кроме того, правоохранительные органы США выяснили, что бывший инженер Huawei в Швеции, работавший там в начале 2000-х, якобы помогал компании в устройстве на работу уволенных сотрудников Ericsson AB.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в США вышел запрет на закупку техники Huawei и ZTE.