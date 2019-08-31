В Москве грабители вынесли 140 млн рублей из обменника

Трое неизвестных ограбили пункт обмена валюты в российской столице. Известно, что злоумышленники вынесли из здания сумку, в которой лежали 140 миллионов рублей.

Инцидент произошел в обменном пункте на Братиславской в Москве. Трое злоумышленников ворвались в помещение и начали угрожать одному из клиентов пистолетом, после чего у него забрали сумку, в которой были 140 млн рублей.

По данным московского главка МВД России, информация о преступлении поступила в правоохранительные органы вечером 30 августа сразу после того, как неизвестные покинули место преступления.

Сейчас сотрудники обменника и свидетели отвечают на вопросы полиции. Правоохранительные органы устанавливают общий размер ущерба. Проводятся работы по розыску и задержанию преступников.

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