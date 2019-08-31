В Китае на свет появился малыш с 31 пальцами

В городе Нинбо в Китае родился ребенок с 15 пальцами на руках и 16 пальцами на ногах, а большие пальцы на всех конечностях отсутствуют вообще.

Малыш родился с многопалостью, которую, по предположениям врачей, унаследовал от своей матери. Всего у него на руках и ногах 31 палец.

В планах у медиках проведение нескольких операций по устранению генетических аномалий. Новорожденного ждет долгая реабилитация для формирования новых пальцев после хирургического вмешательства. Врачи будут наблюдать за ребенком до тех пор, пока ему не исполнится 16 лет.

Сейчас ему уже провели несколько операций на ступнях.

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