Петербуржцы стоят в пробках на границе с Финляндией по несколько часов

Петербуржцы стоят в пробках на границе с Финляндией по несколько часов
Ожидание длится более двух часов. Фото: pixabay.com

Последний день лета граждане Северной столицы проводят в очереди на границе с Финляндией. В ожидании проезда через пункт пропуска автомобилисты стоят более двух часов.

Длительность ожидания на МАПП «Брусничное» в сторону Финляндии, через который жители Петербурга проезжают в Лаппеенранту, составляет несколько часов.

Согласно информации сайта granitsa-online.com, чуть более часа туристы проводят в очереди на пунктах пропуска «Торфяновка» и «Ваалимаа», через которые направляются в Хельсинки. Аналогичная ситуация происходит на МАПП «Светогорск» и «Иматра».

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в визовом центре Финляндии накормили ожидающих в очередях жителей Санкт-Петербурга. Людей накормили финскими йогуртами, конфетами и соком.

граница ожидание финляндия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На выставку Айвазовского в Кронштадте выстроилась шестичасовая очередь
Беглов поздравил первокурсников СПбГУ с началом учебного года
Два кавказца изнасиловали в Петербурге девушку из Брянска
Умер создатель «Пинки и Брейна» и «Смурфиков»
«Зенит» и «Сочи» проведут товарищеский матч в Петербурге
Петербуржцы стоят в пробках на границе с Финляндией по несколько часов
«Сплин» и Therr Maitz бесплатно споют на Дворцовой площади
Двух пешеходов сбили на «зебре» Бухарестской