В Лионе неизвестные с ножом напали на прохожих, есть пострадавшие

В результате вооруженного нападения в городе Виллербан, недалеко от Лиона, пострадали девять человеки еще один погиб.

Во французском городе Виллербан, примыкающем к Лиону, двое мужчин с ножом и вилкой для барбекю набросились на людей, выходящих со станции метро «Лоран Боннве» прохожих вечером в субботу, 31 августа.

При вооруженном нападении на толпу пострадали по меньшей мере десять человек, один из них погиб к моменту приезда медиков.

Согласно данным СМИ, местные сотрудники правоохранительных органов задержали одного из нападавших, второй находится в розыске. Задержанный оказался 33-летним беженцем из Афганистана. Правоохранители допускают, что преступник был один.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на стадионе в США произошла стрельба, пострадали 10 подростков.