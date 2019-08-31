Россияне начали отдыхать в более дорогих отелях

Все чаще туристы из России останавливаются в дорогих отелях. Фото: pixabay

Все чаще туристы из России останавливаются в дорогих отелях. Фото: pixabay

Российские путешественники стали чаще останавливаться в отелях уровня четыре или пять «звезд».

Соответствующие данные предоставлены сервисом бронирования туров Travelata.ru. Все чаще туристы из России останавливаются в дорогих отелях. Самым популярным вариантом для бронирования в этом сезоне стали четырехзвездочные отели — около 35% заказов пришлось именно на них. Данный показатель на 2% больше прошлогоднего.

Следом за четырехзвездочными идут самые дорогие отели — с 5 звездами. На них спрос вырос на 4%. Отмечается, что в этом году трехзвездочные отели сбавили позиции. В гостиницах две «звезды» остановились всего 4% российских туристов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Турции предлагают запретить систему «все включено» в отелях. Предприниматели турецких курортов Сиде и Аланья обратились к правительство с просьбой ограничить стандарты систем «все включено» в отелях.