В День знаний в Петербурге ожидается 25 градусов тепла

В День знаний в Петербурге ожидается 25 градусов тепла
Днем воздух прогреется до 23-25 градусов тепла. Фото: pixabay

Первый день осени порадует жителей Северной столицы хорошей погодой. Синоптики обещают тепло и легкий ветер.

В воскресенье, 1 сентября, в Петербурге будет наблюдаться переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до 13-15 градусов выше ноля, местами до 10. Днем воздух прогреется до 23-25 градусов тепла. Западный и юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление практически не изменится. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ранее GazetaSPb сообщала, что слабый туман накроет Ленобласть утром 1 и 2 сентября. В ближайшие несколько дней синоптики рекомендуют автомобилистам быть особо внимательными на дорогах: туман и загруженность трасс могут поспособствовать увеличению количества ДТП.

день знаний новости спб погода прогноз погоды
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рис может помочь в борьбе с бессонницей
Пять человек погибли после массовой стрельбы в Техасе
Жителю Великобритании выписали штраф за езду с автомобилем на крыше
В Саратове в убийстве новорожденной девочки подозревается ее отец
В День знаний в Петербурге ожидается 25 градусов тепла
Собаки и олени все чаще перебегают из Финляндии в Россию
В Великобритании продают грузовик, который расписал Бэнкси
Здоровье может ухудшиться если после 50 лет не будет секса