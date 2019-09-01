Жителю Великобритании выписали штраф за езду с автомобилем на крыше

Нарушитель признал, что подобная перевозка была не самой лучшей идеей. Фото: @Independent/ Twitter

Нарушитель признал, что подобная перевозка была не самой лучшей идеей. Фото: @Independent/ Twitter

Британский автомобилист получил штраф в размере 80 фунтов стерлингов (примерно 6,5 тысяч рублей) за перевозку легкового автомобиля на крыше своей машины.

Полиция оштрафовала жителя Западного Уэльса Великобритании за то, что тот перевозил на крыше своего автомобиля «Фольксваген» другой автомобиль «Шкода». Он сделал это чтобы доставить старый автомобиль друга на свалку. Однако полисмены не оценили порыв помочь своему товарищу, оштрафовав его на 80 фунтов стерлингов.

Нарушитель признал, что подобная перевозка была не самой лучшей и не вполне безопасной идеей. Однако, при этом он настаивает, что «Шкода» была надежно закреплена на крыше его машины. Отмечается, что он успел проехать 200 метров со скоростью 10 км/ч.

Ранее GazetaSPb сообщала, что британки рассказали о капсуле времени с «пугающе точными предсказаниями».