Британки рассказали о капсуле времени с «пугающе точными предсказаниями»

Женщины закопали послания в 1997 году, когда им было по 15 лет. С тех пор прошло 22 года.

Об этом стало известно 23 августа, обо всем сообщает таблоид Mirror. Шесть подруг из Великобритании в подростковом возрасте закопали в деревне Хелсби Хилл капсулу времени. Туда они положили постеры с кумирами, а также послания, в которых рассказали, каким видят свое будущее. Они также пообещали, что не станут откапывать капсулу до своего 25-летия.

Спустя время девушки перестали общаться, а в 37 лет нашли друг друга в Facebook и договорились съездить в деревню и почитать свои записки. Многие из них оказались пророческими – девушка, мечтающая стать учительницей, работает в школе, другая же работает с животными, третья – в офисе. Одна из девушек даже нарисовала платье – она уверяет, что рисунок похож на то, которое она собирается надеть на свадьбу.

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