В Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз

Инцидент произошел сегодня ночью на станции Высоцк. Пострадал тепловоз и два пустых полувагона грузового поезда. На данный момент движение составов в районе Высоцка приостановлено.

Предположительной причиной аварии названа неисправность стрелки, из-за чего состав не смог зайти на нужный путь. Как сообщается в пресс-службе Октябрьской железной дороги, поезда станций Выборг и Петебург-Сортировочный-Московский уже направлены на место происшествия для проведения восстановительных работ. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет, какого-либо ущерба в окружающей среде также не обнаружено. Как уведомляет петербуржцев РЖД, ситуация никак не отразится на работе пригородных и пассажирских составов.

Ранее GazetaSPb сообщала об аварии на площади Мужества, где сошел с рельсов трамвай.