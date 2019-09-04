Кличко назвал свое увольнение антиконституционным

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение об его увольнении противоречит конституции и принципам демократии. Ранее кабинет министров Украины рекомендовал президенту отстранить Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Кличко заявил, что действия кабмина пытаются лишить людей права выбирать власть. Все обвинения о коррупции в свой адрес он назвал лживыми.

«Скажу одно: я как избранный киевлянами мэр буду и в дальнейшем воплощать те изменения, которые мы начали в столице», — приводит слова Кличко ТАСС.

Он также сообщил, что будет баллотироваться на следующих выборах мэра Киева. Голосование пройдет 25 октября 2020 года.

Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года. В этом же месяце он был назначен на пост главы КГГА.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Виталия Кличко, по слухам, вызывали на допрос, связанный с делом о земельных махинациях. Сам мэр Киева эту информацию опроверг, назвав ей «раздутой чушью».