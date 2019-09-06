На Охте впервые гребли за призы губернатора

Беглов дал гонке старт и лично вручил кубок гребцу, который победил в дистанции на 200 м. Фото: gov.spb.ru

Беглов дал гонке старт и лично вручил кубок гребцу, который победил в дистанции на 200 м. Фото: gov.spb.ru

Беглов уверен, что соревнования помогут сделать гребной спорт популярнее и очистить реки от мусора.

Первые в истории соревнования по гребле на реке Охте прошли в Красногвардейском районе Петербурга. Врио губернатора Беглов поздравил спортсменов с началом турнира.

Экологические активисты Петербурга регулярно собирают мусор с реки Охта. Беглов встретился с ними в начале августа и распорядился устроить состязания, сообщили в Смольном 6 сентября. Врио уверен, что соревнования сделают гребной спорт популярнее и помогут очистить реки от мусора.

Беглов дал гонке старт и лично вручил кубок гребцу, который победил в дистанции на 200 м.

Напомним, по конкурсу “Родной район” набережную реки Охты смогут благоустроить за 100 млн рублей.

Ранее GazetaSPb рассказала об активистах на Охте — проблема в том, что Охта является одной из самых грязных рек в Петербурге и Ленобласти.