Врач покинул Заборье, потому что не получил жилье

Он хотел стать его собственником, но ничего не вышло. Теперь в населенном пункте нет больше врача.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. Обо всем сообщает издание 47News. В Заборье на три тысячи населения был только один врач и тот решил уволиться и уехать. Дело в том, что ему не предоставили жилье, на которое он так рассчитывал. Также ему не понравились условия, предоставленные государством – помещение он сравнил с сараем, где даже не было унитаза. Теперь местным жителям придется довольствоваться малом – обращаться к работникам со средним медицинским образованием. Они объявили бойкот – требуют у местных властей разобраться с ситуацией. Пока что вопрос остается не решенным.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что молодых врачей заманивают в Ленобласть жильем и дополнительными выплатами. Самая сложная работа врачей, по его мнению, в поликлиниках и в скорой помощи. Неслучайно, чаще всего нехватка специалистов происходит именно в таких направлениях.