Стал известен победитель Венецианского фестиваля

Главный приз получил «Джокер», который покажут в России только в начале октября.

Обладатель «Золотого льва Святого Марка» стал известен сегодня, 7 сентября. Церемония награждения состоялась во Дворце международного жюри на острове Лидо. Информацией поделились на сайте Венецианской биеннале.

Победителем стал фильм «Джокер», в котором рассказывается история главного врага Бэтмена. Главную роль сыграл Хоакин Феникс – режиссер картины поблагодарил его за работу, а также обратился к съемочной группе и другим артистам. За «Золотого льва Святого Марка» всего боролись 21 фильм.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в американский прокат выйдет фильм «Дылда» Кантемира Балагова. В основу фильма «Дылда» легла книга «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич. В фильме рассказывается о жизни двух женщин-фронтовичек, которые после войны вернулись в Ленинград и пытаются начать жизнь с нуля.