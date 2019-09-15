Избирком Петербурга пересчитает голоса в МО «Юго-Запад»

Избирком Петербурга пересчитает голоса в МО &#171;Юго-Запад&#187;
Поступили жалобы на сбой электронных урн. Фото: Baltphoto/ Irina_Motina

Бюллетени муниципальных выборов в МО «Юго-Запад» будут пересчитаны избиркомом Петербурга.

В ходе избирательного процесса подсчет голосов осуществился электронными урнами. Однако жалобы все рано поступали. На результаты выборов поступило более 10 возражений, которые касаются сбоев в работе электроники.

Также появились предположения, что наибольшее число мест в муниципалитете получили кандидаты от «Справедливой России».

Ранее в GazetaSPb сообщали, что пересчета голос требовали кандидаты «Единой России». В отличие от «Справедливая Россия» и «Яблоко» , просьбы партии удовлетворили. На некоторых участках пересчет голосов происходил не менее трех раз.

выборы голоса избирком
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Избирком Петербурга пересчитает голоса в МО «Юго-Запад»
В Росстате рассказали об изменении цен на популярные в РФ крупы
В Кемерове на месте ТЦ «Зимняя вишня» появился сквер
Самого опытного космонавта РФ отстранили от работы
Ночью на Косыгина произошло смертельное ДТП
Номинированный на Оскар режиссер Бронзит ответит на вопросы в Петербурге
Петербуржцы услышали звуки ночной перестрелки со стороны Тихорецкого
В РПЦ рассказали, сколько зарабатывают священики