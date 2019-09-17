Пробки в Московском районе нервируют водителей

Пробки в Московском районе нервируют водителей
Заторы на дорогах достигают трех баллов. Фото: pixabay.com

Сегодняшний день для водителей Петербурга выдался нервным. Московский район охватили пробки. Петербуржцы не могут проехать по Благодатной, Бассейной и Кубинской улицам, а также по ЗСД.

До среды, 18 сентября, на Южном участке ЗСД действуют ограничения движения. Это связано с определенными мероприятиями, которые вводят государственные органы на время прохождения транспорта.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки» заторы на дорогах достигают трех баллов.

Ранее в GazetaSPb сообщали о большой пробке в Мурино. О большом скоплении машин очевидцы сообщили в первый день начала учебного года. О своих впечатлениях водители рассказали в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

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Пробки в Московском районе нервируют водителей
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