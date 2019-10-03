В Волхове поселилась стая цапель

О неожиданных соседях рассказали местные жители.

Фото стаи птиц появилось в сообществе «Подслушано Волхов». Пользователь Сети рассказал, что поначалу счел, что это аисты. Однако впоследствии убедился: обосновавшиеся в лесной местности птицы — цапли.

Оказывается, стаю видели и другие жители Волховского района. Птиц часто замечают у Плехановского моста. Их заметили еще в августе. Цапли облюбовали эту местность и их постоянно можно увидеть прогуливающимися на полянке возле леса. Кроме того, жители Волхова отмечают, что птиц, кажется, стало больше.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о предупреждении, которое опубликовали в Комитете по природопользованию. Петербуржцев и жителей области призвали не трогать необычных птиц, которые встречаются в черте города. Специалисты пояснили, что скверы и парки являются их естественной средой обитания.