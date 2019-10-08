Петербурженка получит компенсацию 5,7 тысяч евро после задержания на митинге

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу петербурженки Катерины Корнеевой. Девушка была задержана на несогласованной акции в июне 2017 года.

Корнеевой присудили 3 тыс. 250 евро компенсации морального вреда и 2 тыс. 500 евро судебных издержек. Решение опубликовано на официальном сайте ЕСПЧ.

Суд признал, что Корнееву незаконно оштрафовали за неповиновении полицейским (статья 19.3 КоАП), и за нарушение правил проведения митингов (20.2 КоАП). Так как нельзя быть дважды осужденным за одно и то же деяние.

Катерина Корнеева участвовала в несогласованной акции протеста на Марсовом поле 12 июня 2017 года. Девушка была задержана и доставлена в полицию. Василеостровский районный суд признал её виновной. Помимо Корнеевой в Петербурге было задержано порядка 300 человек, по всей России — более тысячи.