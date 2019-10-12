Гражданин РФ Стивен Сигал рассказал о своей пенсии

Гражданин РФ Стивен Сигал рассказал о своей пенсии
Стивен Сигал является гражданином РФ с 2016 года. Фото: Википедия

Голливудский актер, получивший российское гражданство, ответил на вопрос о пенсионных начислениях.

Стивен Сигал честно признался, что ничего не знает о том, приходит ли ему пенсия и каковы её размеры. К тому же, как пишет издание «Москва», по мнению 67-летнего актера, он еще молод.

Вопрос о пенсии прозвучал в ходе пресс-конференции со звездой, которая состоялась в рамках открытия II Международного Будо-фестиваля по айкидо. Кроме того, Сигал поведал журналистам о работе над новым кинопроектом, действие которого разворачивается на территории России. Однако детально разглашать суть проекта не стал.

Отметим, что гражданство Российской Федерации актер получил в 2016 году.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Стивен Сигал нанес визит петербургскому дацану. С 1998 года актер увлекается буддизмом.

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Гражданин РФ Стивен Сигал рассказал о своей пенсии
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