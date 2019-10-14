В Ганино расследуют смерть мужчины от стада коров

В поселке Ганино Выборгского района Ленобласти после встречи со стадом коров скончался 55-летний мужчина. На него напал бык.

По предварительным данным, стадо коров пас наемный работник частного подворья. Во время перемещения стада один из быков начал вести себя буйно и напал на мужчину. Телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Пострадавший скончался на месте, сообщает Следственное управление СК РФ по Ленобласти.

Обстоятельства произошедшего выясняет следственный отдел по Выборгу. Проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в центре Тихвина вечером 7 октября стадо коров и одна коза остановили движение транспорта. Она заблокировали проезд у торгового центра в 6-м микрорайоне. Животные прогуливались по проезжей части. Личность хозяина скота не установлена.